Sky - Ucraina-Italia, Di Lorenzo torna titolare. Le scelte di Spalletti su Politano e Raspadori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani a Leverkusen l'Italia di Spalletti affronterà l'Ucraina nella sfida decisiva del Gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Secondo Sky Sport, giocheranno ancora titolari gli juventini Gatti e Chiesa, mentre potrebbe essere titolare il nerazzurro Frattesi, per far rifiatare qualche pedina in mezzo al campo. L’attaccante del Napoli Giacomo Raspasdori stavolta dovrebbe partire dalla panchina, con Scamacca al centro dell'attacco, mentre il capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo dovrebbe riprendersi il posto da titolare dopo la squalifica al posto di Darmian.

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Yaremchuk. Ct. Rebrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Scamacca, Chiesa. Ct. Spalletti.