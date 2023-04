Sky - Ultime di formazione: almeno tre cambi per Spalletti, c'è Raspadori

Ultime di formazione in vista del Lecce, gli aggiornamenti con la redazione di Sky Sport

Raspadori titolare a Lecce. Ultime di formazione in vista del Lecce, gli aggiornamenti con la redazione di Sky Sport: "Con Osimhen ancora fuori (possibile rientro in Champions contro il Milan), Spalletti si affida a Raspadori come terminale offensivo. In difesa dentro Juan Jesus per Kim, a centrocampo gioca Elmas per Zielinski. Baroni cambia l'attacco, perde Blin a centrocampo ma in difesa ritrova Umtiti".