Sky - Ultime di formazione: la scelta di Garcia su Lindstrom

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto da Castel Volturno in chiave formazione per Napoli-Fiorentina

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto da Castel Volturno in chiave formazione per Napoli-Fiorentina: "A sinistra vedremo quale sarà la scelta di Garcia, se Mario Rui oppure Olivera. In difesa Ostigard-Natan, a centrocampo confermato il tridente con Lobotka-Anguissa-Zielinski e in attacco Politano al momento dà qualcosa in più degli altri, ma anche Lindstrom dovrà metterci qualcosa in più come ha detto Garcia in conferenza".