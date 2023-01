Sky - Ultime di formazione: pronti i titolarissimi, scelto esterno alto a destra

In vista della sfida contro la Juventus, Luciano Spalletti - come riporta il sito di Sky Sport - si prepara a schierare i suoi con il consueto 4-3-3

