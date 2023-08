Sky - Ultime di formazione verso il Sassuolo: Natan ancora out, due ballottaggi per Garcia

Ultime di formazione direttamente da Sky Sport in vista dell’esordio stagionale del Napoli in casa contro il Sassuolo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime di formazione direttamente da Sky Sport in vista dell’esordio stagionale del Napoli in casa contro il Sassuolo. Sono principalmente due i ballottaggi per Rudi Garcia: Mario Rui o Mathias Olivera e Politano o Raspadori. Al momento, il portoghese e l’ex Sassuolo sono favoriti per una maglia da titolare. Debutto rimandato per Natan, contro il Sassuolo la coppia difensiva sarà ancora formata da Rrahmani e Juan Jesus. Anguissa torna dal primo minuto, debutto in campionato per Khvicha Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.