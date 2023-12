Sky - Ultimissime di formazione: la scelta di Mazzarri su Osimhen e terzino

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulla probabile formazione del Napoli contro lo Sporting Braga

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulla probabile formazione del Napoli contro lo Sporting Braga: "Sarà con ogni probabilità Victor Osimhen a guidare l'attacco del Napoli: l'attaccante è tornato nella notte dal Marocco dove ha ricevuto il Pallone d'oro africano ma è pronto per la partita. Recupera Kvara dalla febbre. In difesa confermato Natan a sinistra con Juan Jesus al centro e Zanoli pronto a subentrare a partita in corso”.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.