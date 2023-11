Sky - Umore nero per ADL, Garcia in forte discussione: i Cannavaro accanto al presidente in tribuna

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport al Maradona, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare nel post-partita di Napoli-Empoli,

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport al Maradona, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare nel post-partita di Napoli-Empoli: "De Laurentiis ha lasciato la tribuna dopo il gol dell'Empoli, era già stato negli spogliatoi all'intervallo come già fatto in precedenza. Garcia in forte discussione con una sconfitta che mette in serio pericolo la panchina del francese. Chiarissimo che l'umore del patron azzurro sia nero. Acccanto a lui in tribuna c'erano seduti Fabio e Paolo Cannavaro. Non erano stati invitati dal presidente, ma quando De Laurentiis li ha visti per un gesto di cortesia gli ha detto di sedersi vicino a lui".