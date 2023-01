Sky - Zielinski-Mario Rui favoriti su Elmas-Olivera, Politano verso la conferma: le ultime

Luciano Spalletti si porta avanti tre dubbi in vista del big match di domani sera contro la Juventus.

Luciano Spalletti si porta avanti tre dubbi in vista del big match di domani sera contro la Juventus. In porta Meret, difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in ballottaggio con Mathias Olivera ma al momento favorito. A centrocampo spazio a Anguissa, Lobotka e Zielinski, favorito su Elmas. In attacco il dubbio riguarda Politano-Lozano con l’italiano che va verso la conferma. Completano il tridente Osimhen e Kvaratskhelia. A riferirlo è Sky Sport.