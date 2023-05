Sportitalia - Mertens ancora in città: stasera potrebbe festeggiare al Maradona

Jolanda De Rienzo, in diretta su Sportitalia, ha rivelato un retroscena su Dries Mertens

Jolanda De Rienzo, in diretta su Sportitalia, ha rivelato un retroscena su Dries Mertens: "Mertens è in città e questa sera potrebbe essere al Diego Armando Maradona, ma non solo lui. In fase di vendita per l'evento allo stadio ( tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza ), c'erano dei biglietti che costavano di più ed erano in una zona "riservata" dello stadio. Magari qualche ex calciatore arriverà per seguire la partita sui maxi schermi, li aspetteremo. Tutte le ex leggende del Napoli hanno una chat su Whatsapp, si scambiano opinioni e pareri: qualcuno di loro potrebb esserci".