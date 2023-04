SSC Napoli: "Milan-Napoli, informazione utile per chi ha voucher"

Fonte: sscnapoli

La SSC Napoli comunica ai tifosi, che hanno acquistato e ricevuto il voucher relativo al biglietto del settore ospiti per la partita Milan vs Napoli di UEFA Champions League del 12 aprile 2023, che riceveranno il biglietto valido per l’ingresso allo stadio Meazza, entro le ore 23.59 di lunedì 10 aprile, da questo indirizzo di posta elettronica: no_reply@bestunion.com

L’oggetto della mail sarà: Biglietto per AC MILAN - SSC NAPOLI del 12/04/2023