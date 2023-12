The Guardian, top 100 giocatori del 2023: c'è un azzurro in top 10

Il noto quotidiano britannico The Guardian ha pubblicato come ogni anno la classifica dei 100 migliori calciatori dell'anno

Il noto quotidiano britannico The Guardian ha pubblicato come ogni anno la classifica dei 100 migliori calciatori dell'anno, un lavoro che incrocia numerosi giornalisti da ogni parte d'Europa e del mondo. C'è tanta Serie A in classifica, ben 18 calciatori tra i 100 eletti giocano o oggi nel nostro campionato o comunque l'hanno fatto nella prima metà della scorsa stagione, anch'essa presa in considerazione. In tre campeggiano all'interno della top 20, uno è tra i primi dieci. Il duo del Napoli batte Lautaro Martinez: il Toro dell'Inter è 13°, davanti a lui di una posizione Kvaratskhelia. Si staglia al 9° posto, invece, Osimhen.

I 100 migliori del 2023 per il Guardian, prime 20 posizioni:

1. Erling HAALAND (Manchester City)

2. Jude BELLINGHAM (Borussia Dortmund, Real Madrid)

3. Kylian MBAPPE (PSG)

4. Harry KANE (Tottenham, Bayern Monaco)

5. RODRI (Manchester City)

6. VINICIUS JUNIOR (Real Madrid)

7. Mohamed SALAH (Liverpool)

8. Kevin DE BRUYNE (Manchester City)

9. Victor OSIMHEN (Napoli)

10. Lionel MESSI (PSG, Inter Miami)

11. Bernardo SILVA (Manchester City)

12. Khvicha KVARATSKHELIA (Napoli)

13. Lautaro MARTINEZ (Inter)

14. Bukayo SAKA (Arsenal)

15. Antoine GRIEZMANN (Atletico Madrid)

16. Ilkay GUNDOGAN (Manchester City, Barcellona)

17. Robert LEWANDOWSKI (Barcellona)

18. Martin ODEGAARD (Arsenal)

19. Julian ALVAREZ (Manchester City)

20. Jamal MUSIALA (Bayern Monaco)

Gli altri calciatori della Serie A in classifica:

29. Nicolò BARELLA (Inter)

30. Rafael LEAO (Milan)

37. Min-Jae KIM (Napoli, Bayern Monaco)

50. Olivier GIROUD (Milan)

55. Hakan CALHANOGLU (Inter)

61. Federico DIMARCO (Inter)

62. Andre ONANA (Inter, Manchester United)

79. Alessandro BASTONI (Inter)

80. Romelu LUKAKU (Inter, Roma)

83. Angel DI MARIA (Juventus, Benfica)

84. Mike MAIGNAN (Milan)

94. Marcelo BROZOVIC (Inter, Al Nassr)

95. Theo HERNANDEZ (Milan)

97. Denzel DUMFRIES (Inter)

100. Marcus THURAM (BMG, Inter)