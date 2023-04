I tifosi si stanno già radunando: pronto lungo corteo fino al Maradona

E' il giorno dei giorni, quello più atteso: oggi il Napoli può diventare ufficialmente campione d'Italia.

E' il giorno dei giorni, quello più atteso: oggi il Napoli può diventare ufficialmente campione d'Italia. E per l'occasione i tifosi si sono già dati appuntamenti, tramite un volantino diramato ieri, per questa mattina, pronti a far partire un lungo corteo fino al Maradona, dove alle 15 ci sarà Napoli-Salernitana.