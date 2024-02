Tmw - ADL pensava che nessuno potesse far peggio di Garcia, ma ci è riuscito lui

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Finita la partita l'ho mandato a fanculo". Due settimane fa a Castelvolturno, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di scoperchiare il vaso di Pandora dell'esonero di Rudi Garcia. "Gli ho dato delle possibilità, per non mandarlo via subito, visto che sennò si sarebbe detto che De Laurentiis fa sempre come vuole. Perché l'ho mandato via? Perché l'ultima partita, quella contro l'Empoli, gli ho fatto presente che secondo me stava sbagliando e lui mi rispose 'mi lasci fare'. Se uno risponde in quel modo o lo mandi a fanculo subito o stai zitto. Durante l'intervallo scesi nello spogliatoio e gli dissi 'ma che cazzo stai combinando? Vuoi veramente farti mandare via?'. E alla fine è andata proprio così".

A parte l'opportunità di dire certe cose in un momento così topico della stagione, probabilmente De Laurentiis pensava che nessuno potesse fare peggio di Garcia. Che una squadra che aveva vinto lo Scudetto poco prima non poteva avere così tanta forbice dal primo al nono posto in classifica. Probabilmente che basterebbe il pilota automatico per andare meglio di almeno sedici squadre in Italia. Non è così, ma non è solo una questione di allenatore, nemmeno una di soli giocatori.

La verità è che De Laurentiis ha tirato i remi in barca a ottobre, pensando non ci fossero problemi. Credendo di essere intoccabile nel mondo dell'Olimpo del Pallone, scordandosi che il rischio è quello di altissimi squilli, ma anche di sprofondi. La verità è che la dirigenza, nella persona del suo proprietario, ha sbagliato tutto il possibile. Via Spalletti, casting per sostituirlo, scelta a sorpresa. Via Giuntoli, tantissimi nomi per sostituirlo, scelta a sorpresa. Via Kim, molti nomi per sostituirlo, Natan. Caso Osimhen, Kvaratskhelia che chiede il rinnovo, Zielinski che va via a zero e tolto dalla lista Champions, dichiarazioni discutibili... Un anno fa il Napoli distruggeva l'Eintracht Francoforte in Germania e sperava, forse, di arrivare fino in fondo alla Champions. Ora per passare la nottata servirebbe proprio quello.