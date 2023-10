Tmw - Boicottaggio Supercoppa? ADL oggi non l'ha minacciato in assemblea di Lega

Rinunciare alla Supercoppa, per la cronaca, costerebbe una cifra compresa tra i 3 e i 7 milioni, la forbice tra chi viene eliminato in semifinale e chi alza in trofeo.

L'altra vicenda legata al Napoli, oltre al mancato inno della Serie A ieri con la Fiorentina, che ha fatto un certo rumore è legata all'ipotesi, abbastanza clamorosa, che possa boicottare la Supercoppa italiana. La competizione, che oltre agli azzurri coinvolge Inter, Lazio e Fiorentina, è stata rinviata su richiesta delle autorità dell'Arabia Saudita: manca l'ufficialità relativa alle nuove date, ma si giocherà presumibilmente dal 21 al 25 gennaio. L'assenza dei campioni d'Italia sarebbe sorprendente e, al momento per il momento, non trova conferme: nell'assemblea in videoconferenza di oggi non risulta che lo stesso De Laurentiis abbia minacciato nulla di questo tipo. Il che, intendiamoci, non esclude che in assoluto ci stia pensando. Rinunciare alla Supercoppa, per la cronaca, costerebbe una cifra compresa tra i 3 e i 7 milioni, la forbice tra chi viene eliminato in semifinale e chi alza in trofeo.

Spazio al Milan? Nel caso, dalla Lega filtra grande tranquillità: le squadre italiane in Arabia Saudita saranno quattro, con o senza il Napoli. E, anche se nessuno a oggi attribuisce particolare concretezza a questo scenario, nell'ipotesi ne partirebbe semplicemente un'altra: tutti gli indizi portano al Milan, arrivato quarto in classifica dopo la penalizzazione della Juventus. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.