Tmw - Buona prestazione, ma a brillare sono le stelle: ora il Frosinone per il tanto atteso filotto

L'analisi del tecnico nel post parte dall'aspetto mentale, indubbiamente centrale dopo il momento vissuto dalla squadra.

Fonte: di Antonio Gaito per Tuttomercatoweb.com

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tornano a brillare le stelle e torna a vincere il Napoli. Dopo la vittoria col Braga, la squadra di Mazzarri aggiorna il bilancio anche in casa dove l'ultima vittoria in campionato risaliva al 27 settembre (contro l'Udinese) e si riprende momentaneamente il quarto posto in classifica. Nonostante una buona prestazione alla fine c'è bisogno della migliore versione di Osimhen e Kvaratskhelia, tornati a brillare anche in tandem come in occasione del secondo gol, per piegare la resistenza del Cagliari di Ranieri, capace di soffrire per gran parte del match e di pungere con Pavoletti in una delle poche situazioni pericolose nell'area del Napoli.

Sospiro di sollievo per Mazzarri

L'analisi del tecnico nel post parte dall'aspetto mentale, indubbiamente centrale dopo il momento vissuto dalla squadra: "Quando una squadra dopo l'annata fatta l'anno scorso, ed in uno stadio monumento, stenta a fare i risultati, c'è un po' di nervosismo. L'importante è aver vinto in casa e sono dei gol di Kvara e Osimhen che sentivano questa pressione. Quando una squadra fa quasi l'80% di possesso palla nel primo tempo e crea così tanto - sottolinea Mazzarri - bidogna solo apprezzarla. Si era creato nervosismo per risultati non buoni. Ora avremo più serenità per la prossima gara".

L'importanza di Mario Rui

La vetrina è tutta per Osimhen e Kvaratskhelia, giustamente, ma il ritorno del terzino portoghese permette al georgiano di scrollarsi il raddoppio e di velocizzare il gioco sulla catena mancina, come in occasione del primo gol su cross proprio di Mario Rui. Rientrato ieri in extremis nei convocati, il laterale potrà migliorare ulteriormente la propria condizione martedì in Coppa Italia per poi puntare alla titolarità contro la Roma. La gara col Frosinone degli ottavi di finale in questo senso può essere utile a tanti elementi che hanno trovato meno spazio oltre ad acquisire ulteriore fiducia puntando alla terza vittoria di fila.