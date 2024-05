Tmw - Calzona può fare un cambio in difesa contro l'Udinese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi giocherà contro l'Udinese? Le ultime di formazione arrivano da Tuttomercatoweb.com. Juan Jesus ha svolto lavoro personalizzato in palestra, mentre Gollini ha svolto metà della seduta in gruppo e metà lavoro personalizzato in campo. Sarà out Zielinski.

Nel 4-3-3 del tecnico spazio a Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Olivera. A centrocampo spazio a Lobotka, Anguissa e Cajuste (in vantaggio su Traore), mentre in attacco ci sarà ancora spazio per Kvaratskhelia, Politano e Osimhen.