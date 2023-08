Tmw - Chi sceglie il cuore e chi i soldi: l'incredibile intreccio Zielinski-Veiga-Arabia

L'intreccio di calciomercato che non ti aspetti. Il Napoli e l'Al-Ahli, Napoli e Gedda, 3.175 chilometri di distanza.

L'intreccio di calciomercato che non ti aspetti. Il Napoli e l'Al-Ahli, Napoli e Gedda, 3.175 chilometri di distanza. Mondi lontanissimi eppure questa estate il calciomercato delle due squadre s'è incrociato a più riprese: trattative e dietrofront, sgarbi e rilanci che hanno condizionato soprattutto le strategie di Aurelio De Laurentiis. Da un lato il club campione d'Italia, dall'altro un club neopromosso in Saudi Pro League. In teoria non dovrebbe esserci storia, in pratica è sempre stato l'Al-Ahli a dettare tempi e modi, a recitare la parte del leone. E' una delle conseguenze delle squilibrio finanziario oggi in essere, è l'effetto del dominio del calciomercato arabo rispetto a quello europeo e ancor più su quello italiano.

Ma torniamo al Napoli, appunto, che con l'Al-Ahli aveva praticamente chiuso una operazione: la cessione di Piotr Zielinski. A un anno dalla scadenza del contratto, il centrocampista polacco era stato praticamente venduto alla società araba per oltre 30 milioni di euro. Una trattativa definita fino all'incredibile dietrofront del ragazzo che, soprattutto su pressione della famiglia, ha deciso di non accettare un contratto di 5-6 volte superiore rispetto a quello che ora firmerà col Napoli per prolungare.

Scelta di cuore. Non proprio la ragione che condurrà all'Al Alhi Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo che prima doveva sostituire Zielinski e poi affiancarlo, ha deciso di dire sì alla società di Gedda allontanando così chi da un paio di settimane limava i dettagli e lavorava all'accordo definitivo. All'Al Ahli, invece, sono bastate poche ore: da un calciatore del Napoli a un obiettivo del Napoli, vola in Arabia Saudita uno dei migliori giovani calciatori spagnoli.