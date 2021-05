Tmw - Classifiche a confronto, nessuno come il Napoli: Gattuso a +17!

Classifiche a confronto a 90 minuti dalla fine della Serie A 2020/21, in attesa della sfida di questa sera tra Hellas Verona e Benevento, e del recupero di mercoledì Lazio-Torino. La squadra col saldo migliore è il Napoli di Gennaro Gattuso: +17 rispetto alla scorsa stagione. Segue il Milan, +14, mentre l'Atalanta che sabato ha staccato il pass per il terzo anno di fila ha esattamente gli stessi punti di un anno fa.

In negativo, oltre al Parma, addirittura 26 punti in meno, spiccano il -8 di Juventus e Cagliari e il -12 della Lazio. Di seguito il dato.

Inter 88 (+9 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 37 giornate)

Atalanta 78 (=)

Napoli 76 (+17)

Milan 76 (+14)

Juventus 75 (-8)

*Lazio 67 (-12)

Roma 61 (-6)

Sassuolo 59 (+8)

Sampdoria 49 (+8)

*Hellas Verona 43 (-6)

*Bologna 40 (-6)

Udinese 40 (-2)

Fiorentina 39 (-7)

Genoa 39 (+3)

Spezia 38 (in Serie B)

Cagliari 37 (-8)

*Torino 35 (-4)

Benevento 32 (in Serie B)

Crotone 22 (in Serie B)

Parma 20 (-26)

*=Una gara in meno