Tmw - Garcia verso la conferma della stessa formazione per la terza gara di fila

Gara delicatissima al Maradona per il Napoli, che vuole dare continuità di rendimento contro il Milan dopo le vittorie di Verona e Berlino.

Gara delicatissima al Maradona per il Napoli, che vuole dare continuità di rendimento contro il Milan dopo le vittorie di Verona e Berlino. Per Rudi Garcia c’è sempre la pesante assenza di Osimhen, così come è out Juan Jesus. Anguissa andrà al massimo in panchina.

Pare dunque probabile che venga confermata la formazione di Verona con Meret tra i pali, con la difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui (ballottaggio aperto con Olivera). A centrocampo c’è Cajuste con Lobotka e Zielinski, in attacco si va verso la conferma di Raspadori (Simeone è opzione a gara in corso), mentre sugli esterni ci saranno Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.