Tmw - Il retroscena di mercato: il no di Provedel che cambia il destino di Meret

Meret protagonista grazie a... Provedel: così scrive Tuttomercatoweb svelando un retroscena dello scorso mercato: "Il 3 agosto 2022 Alex Meret era virtualmente un portiere dello Spezia. Il lungo tira e molla tra il club ligure e la Fiorentina per il trasferimento di Bartłomiej Dragowski viveva di continue complicazioni e allora il duo Macia-Melissano chiede il portiere del Napoli in prestito: Meret dice subito sì. E' disposto a rinnovare e poi ad andare via perché, nelle precedenti settimane, il Napoli gli aveva fatto capire che non sarebbe stato lui il titolare. Ma Meret voleva giocare, anche a costo di lottare per non retrocedere.



La chiusura dell'accordo non dipendeva però solo da lui. Nella trattativa sarebbe dovuto rientrare anche Ivan Provedel perché il Napoli, che ancora per un po' ci avrebbe provato per Keylor Navas, voleva intanto cautelarsi con un altro portiere. Succede però che Provedel dice di no: aveva già dato la sua parola a Sarri e deciderà di mantenerla. Si lavorerà all'accordo per un altro paio di giorni, si proverà a convincere Provedel ma quando lo Spezia capisce che la posizione del suo portiere è irremovibile alza l'offerta alla Fiorentina e chiude per Dragowski. Meret a quel punto non può far altro che restare, gioca le prime partite sapendo che da un giorno all'altro a Castel Volturno può palesarsi Keylor Navas. Lo fa bene, riscuotendo immediati consensi. Per fortuna sua e anche del Napoli il costaricense - al contrario del rinnovo del contratto - non arriverà mai.