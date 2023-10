Tmw - Inghilterra-Italia, le ultime: Spalletti rivoluziona la formazione, out Raspadori

Di seguito le ultime di formazione raccolte di Inghilterra-Italia, sfida che andrà in scena domani sera a Wembley e sarà valida per la qualificazione a Euro 2024.



COME ARRIVA L'INGHILTERRA - I fischi piovuti venerdì scorso su Jordan Henderson per la scelta dell'ex Liverpool di trasferirsi in Arabia sono stato il grande tema nella conferenza stampa tenuta alla vigilia da Southgate. Il ct dell'Inghilterra s'è schierato totalmente dalla parte del suo calciatore, ma domani potrebbe farlo accomodare in panchina a favore di Philips. Dopo aver riposato in amichevole torna dal primo minuto Bellingham: giocherà alle spalle di Harry Kane, anche lui a riposo contro l'Australia. A completare l'attacco Foden e Rashford.

Inghilterra (4-2-3-1) - Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Philips, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. Commissario tecnico: Gareth Southgate.

COME ARRIVA L'ITALIA - Tre giorni dopo la vittoria contro Malta, il ct Luciano Spalletti è pronto a rivoluzionare la sua Italia in vista della sfida di questa sera contro l'Inghilterra. Diversi i ballottaggi su cui il ct scioglierà le riserve solo nell'immediato pre-partita, ma è possibile una formazione con otto cambi rispetto alla squadra scesa in campo al San Nicola di Bari.

In difesa, davanti a capitan Donnarumma, Spalletti nel corso della rifinitura ha provato Di Lorenzo e Udogie come terzini e la coppia Scalvini-Acerbi come centrali. Nel ruolo di play Cristante prenderà il posto di Locatelli, Barella verso la conferma con Frattesi che si candida per prendere il posto di Bonaventura. In attacco confermatissimo Berardi in un tridente con Scamacca (favorito su Kean) ed El Shaarawy (favorito su Raspadori).

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.