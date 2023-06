Tmw - L'Al Nassr pronto a ricoprire d'oro Spalletti, ma lui conferma lo stop

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti è uno degli allenatori più in voga del momento. L'allenatore del Napoli dopo aver stravinto la Serie A nell'ultima stagione ha pattuito con Aurelio De Laurentiis un anno sabbatico e la sua idea, nonostante le chiamate insistenti provenienti dal mercato arabo, è intenzionato a rispettare la parola data.

Non è tanto un problema di clausola, superabile da un mercato facoltoso come quello arabo. L'Al Nassr, ad esempio, è pronto a costruirgli ponti d'oro pur di convincerlo ad accettare, ma oggi l'idea di Spalletti è quella di staccare la spina dopo due anni al Napoli, di mantenere la parola data al suo ex presidente e alla piazza partenopea. Lo riattaccherà solo nel 2024: a gennaio o al massimo la prossima estate.