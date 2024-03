Tmw - La probabile formazione in vista dell'Inter: Traoré dal 1'. Osimhen ce la fa?

Ecco la probabile formazione del Napoli in vista della gara con l'Inter. Solito ballottaggio Olivera-Mario Rui, Traoré confermato dal 1'. Osimhen ce la fa?

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttomercatoweb.com riporta le ultime novità di formazione del Napoli in vista della gara contro l'Inter, in programma domani a San Siro alle ore 20:45. Per mister Calzona sono due i dubbi principali: il primo riguarda ovviamente Victor Osimhen, reduce dall'affaticamento muscolare di un paio di giorni fa.

Il nigeriano rientra nella lista dei convocati e proverà a stringere i denti, ma non verrà corso nessun rischio. Per questo al momento è favorito Raspadori per una maglia dal primo minuto, a completare il tridente Kvaratskhelia e Politano. Pochi dubbi a centrocampo: oltre Anguissa e Lobotka anche Traoré va verso la conferma. Difficilmente ipotizzabile un impiego di Zielinski (quantomeno dall'inizio) contro quella che sarà la sua prossima squadra.

Nelle retrovie in tre sono sicuri del posto: capitan Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Sulla corsia di sinistra solito ballottaggio tra Olivera e Mario Rui (con l'uruguagio in pole). A difesa dei pali della porta azzurra ci sarà Alex Meret.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona