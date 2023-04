Tmw - La strada per il 'caffè turco' di Spalletti è davvero dura senza centravanti

Alla fine Victor Osimhen e lo staff medico hanno alzato bandiera bianca.

Alla fine Victor Osimhen e lo staff medico hanno alzato bandiera bianca. L'attaccante nigeriano non è partito per Milano, così come Simeone che dovrà stare fermo almeno per una ventina di giorni, e Luciano Spalletti per l'andata dei quarti di finale di Champions ha ritrovato solo nell'ultimo allenamento Giacomo Raspadori. Le problematiche per il tecnico dei partenopei però non finiscono qui perché l'ex Sassuolo va gestito: non ha più di un'ora di gioco nelle gambe, considerando i ritmi altissimi di una partita del genere, e quindi dovrà per forza di cose inventarsi un'alternativa e probabilmente anche nuovi accorgimenti per mettere in difficoltà il Milan rispetto a quanto accaduto in campionato.

Chi gioca centravanti?

"Raspadori è pronto per giocare dal primo tempo o dal secondo. Probabilmente non è pronto per giocare 90’, allora vanno fatte delle valutazioni se prima o se dopo”, l'ammissione di Spalletti a Mediaset apre all'identikit di un nuovo falso 9. Da escludere Kvaratskhelia, punto di forza a sinistra, Lozano darebbe almeno un po' della profondità di Osimhen ma toglierebbe uno dei pochi cambi offensivi a partita in corso, quindi salgono le quotazioni di Elmas da numero 9, magari anche per una maggiore fisicità considerando che sotto la pressione dei rossoneri ci sarà bisogno di lanciare ogni tanto il pallone (anche per questo Raspadori stesso faticò tremendamente nell'andata di campionato.