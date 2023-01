Tmw - Le probabili formazioni di Samp-Napoli: il grande dubbio è Kvaratskhelia, c'è Lammers

Di seguito le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli, gara in programma domenica 8 gennaio alle ore 18

Come arriva la Sampdoria

La Sampdoria ha iniziato alla grande il 2023 con un successo importantissimo per il morale. Adesso serve dare continuità di prestazioni contro la capolista Napoli. Dejan Stankovic non avrà a disposizione in difesa lo squalificato Amione: al suo posto, a protezione della porta di Audero, possibile impiego di Murru al fianco di Nuytinck e Murillo. A centrocampo conferma di Vieira al fianco di Rincon con Leris da una parte e Augello dall'altra mentre sulla trequarti rientrerà Djuricic che avrà il compito di innescare le due punte Lammers e Gabbiadini.

Come arriva il Napoli

Dopo la prima sconfitta in campionato contro l’Inter, il Napoli capolista cerca l’immediato riscatto a Genova contro una Samp rinvigorita dalla vittoria sul Sassuolo. Per Luciano Spalletti diversi dubbi di formazione, anche alla luce della faticosa sfida di San Siro: da valutare lo stato di salute di Kvaratskhelia, uscito acciaccato dal match coi nerazzurri. Nel 4-3-3 dei partenopei spazio a Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui che torna titolare. In mediana Lobotka, Anguissa e possibile chance per Ndombele (ballottaggio con Zielinski). In attacco Kvaratskhelia proverà a stringere i denti, con Osimhen centravanti e Lozano favorito su Politano sulla corsia di destra.