Tmw - Lo stop di Mertens cambia i piani di Spalletti

Luciano Spalletti perde subito Dries Mertens per l'inizio di stagione. Terminati gli Europei col Belgio, senza mai incidere e mostrandosi lontano dalla forma migliore, Dries Mertens di comune accordo col club si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra, che da tempo gli crea più di un fastidio. Per la nota diffusa dal club azzurro, l'attaccante osserverà 3 settimane di riposo per poi iniziare il percorso riabilitativo, ma i tempi complessivamente dovrebbero andare oltre i due mesi, privando Spalletti dell'attaccante per i due ritiri e probabilmente l'inizio del campionato.

L'operazione nel periodo delle vacanze tutto sommato limiterà l'indisponibilità nelle gare ufficiali, ma cambia comunque i piani del Napoli per quanto riguarda il mercato. Impossibile, infatti, a questo punto la cessione di Andrea Petagna, terzo attaccante in rosa e indiziato fino a qualche tempo fa come elemento per poter far cassa nell'estate della crisi economica post-Covid. L'ex Spal ed Atalanta sarà la prima alternativa ad Osimhen per tutta l'estate ed anche per le prime partite ufficiali della stagione.