Tmw - Mancini nuovo CT dell'Arabia, operazione in chiusura: a settembre in panchina

Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita, l'operazione è ormai in chiusura.

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita, l'operazione è ormai in chiusura. Dopo l'addio all'azzurro, l'ex CT campione d'Europa con l'Italia ha virato sui ricchi contratti del mondo saudita, che ha messo sul piatto un triennale da quasi cento milioni per convincere l'allenatore italiano, che è ormai in procinto di firmare con la nazionale saudita.

Ad inizio settembre Mancini entrerà in carica e dirigerà le prime sedute di allenamento, con il primo raduno della sua nuova nazionale in Inghilterra, probabilmente a Newcastle dove i sauditi scenderanno in campo per due amichevoli, l'8 contro il Costa Rica e il 12 contro la Corea del Sud. Il grande obiettivo di Mancini e della nazionale dell'Arabia Saudita è il Mondiale del 2026 che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada e a cui punta tutto il paese. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.