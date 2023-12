Tmw - Mazzarri verso la conferma dello stesso undici per la terza volta di fila

Squadra che vince non si cambia? Porbabile che Walter Mazzarri faccia valere il vecchio detto calcistico nella scelta della formazione anti-Cagliari.

Squadra che vince non si cambia? Porbabile che Walter Mazzarri faccia valere il vecchio detto calcistico nella scelta della formazione anti-Cagliari. L'allenatore toscano - scrive Tuttomercatoweb.com - non sembra comunque intenzionato a ruotare granché le forze in vista della sfida al Cagliari: con Osimhen ci saranno ancora Kvaratskhelia e Politano, mentre a centrocampo solito trio Anguissa, Lobotka e Zielinski.

In difesa permane l'emergenza sulla corsia sinistra, con Olivera e Mario Rui che anche oggi non si sono allenati in gruppo. Dovrebbe andare Natan a sinistra, con Juan Jesus e Rrahmani centrali e Di Lorenzo a destra. Meret, come sempre, sarà il portiere. Di seguito il probabile undici azzurro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia