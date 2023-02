Tmw - Napoli, poco da riparare: 2 alternative a costo zero per perfezionare l'organico

Il mercato di gennaio s'è chiuso senza particolari sussulti.

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Il mercato di gennaio s'è chiuso senza particolari sussulti. Il Napoli di Luciano Spalletti vola con la miglior media punti d'Europa e chiaramente s'è presentato a questa finestra invernale con ben poco da riparare e soprattutto equilibrio da non toccare. Il club partenopeo ha provato ad abbozzare qualche affare in vista dell'estate, per anticipare delle operazioni in modo da evitare aste e bruciare la concorrenza, ma al momento decisivo ha preferito non affondare per Azzedine Ounahi mentre per Cheddira e Caprile se ne riparlerà in estate considerando la stessa proprietà. Il mercato invernale dunque s'è concluso intervenendo soltanto per due alternative consolidando una rosa profondissima.

Il vice-Di Lorenzo d'esperienza

Scottato probabilmente dalla scorsa stagione - con l'infortunio di Di Lorenzo, rimasto a guardare proprio nelle gare decisive contro Roma e Fiorentina - il club partenopeo ha sfruttato la situazione in casa Samp per assicurarsi un elemento di sicura affidabilità. In azzurro è arrivato in prestito con diritto di riscatto Bartosz Bereszynski, elemento di grande esperienza anche internazionale, dando così anche la possibilità al giovane Zanoli di poter avere più spazio in blucerchiato.

Il dodicesimo

Probabilmente per un mix di motivi, tra il suo malumore per il poco impiego e qualche titubanza sulle sue condizioni fisiche (nonostante il recupero sfruttando la sosta mondiale), il Napoli ha deciso sostanzialmente di scambiare Sirigu con la Fiorentina in cambio di Gollini (via Atalanta, proprietaria del cartellino, inserendo il diritto di riscatto) per poi rinviare discorsi più approfonditi all'estate quando verrà affrontato nuovamente anche il tema Meret dopo il rinnovo 'ponte'.