Tmw - Poche chance di restare per Calzona: attenzione al 'colpo di teatro' di ADL

Tuttomercatoweb fa un focus sulle 20 panchine di Serie A in ottica prossima stagione. Di seguito fari puntati sul Napoli e Francesco Calzona: forse la panchina del Napoli sarà ancora una volta l'approdo più interessante di tutto il campionato, come accaduto l'estate scorsa.

Le cose formali - Francesco Calzona ha firmato con il Napoli un accordo fino al 30 giugno 2024. Un vero e proprio traghettatore e, nel suo contratto, non ci sono clausole di permanenza in caso di qualificazione alla prossima Champions o altri risultati raggiunti. Al contrario Calzona ha ottenuto un rinnovo con la sua federazione, quella slovacca.

Il futuro - Le chances di Calzona di rimanere sono poche, specie per il problema dei viaggi al seguito della Nazionale slovacca che lascerebbe il Napoli senza capo allenatore in ogni pausa per le Nazionali. I nomi fatti per far ripartire il ciclo azzurro dopo il crollo di rendimento avuto quest'anno, chiaramente rispetto al passato, sono tanti, ma quello che persiste maggiormente e da più tempo è quello di Vincenzo Italiano. Attenzione però, De Laurentiis ha abituato al 'colpo di teatro': dopo Garcia, Mazzarri e Calzona, chi sarà il prossimo?