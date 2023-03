Tmw - Sarà partita tranquilla oppure un gigantesco problema di ordine pubblico?

Sarà anche un prepartita abbastanza movimentato, perché altri tifosi sono attesi domani in arrivo

Fonte: Tmw

Sarà una partita tranquilla oppure un gigantesco problema di ordine pubblico? Per ora l'arrivo dei tifosi dell'Eintracht Francoforte, in città già da ieri sera, non ha dato particolari problemi. Arrivati alla Stazione Centrale di Napoli, Garibaldi, c'è stata una particolare attenzione per loro. Tanti carabinieri, un'uscita già determinata, sei autobus che li portavano poi all'hotel sul lungomare, il Continental, anche questo abbastanza circondato dalle Forze dell'Ordine preposte a evitare grandi problemi. Trafila abbastanza particolare: una sola uscita, una camionetta, tutti quanti i tifosi tedeschi sono stati identificati, qualcuno anche perquisito, tutti hanno dovuto mostrare quanto c'era nello sguardo.