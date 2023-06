Tmw - Spalletti ha ancora un sogno: allenare l'Italia

"Luciano trasformerebbe subito il Centro Tecnico di Coverciano nella sua casa".

Cosa farà Spalletti in futuro? Prova a rispondere Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Io penso che lui ora abbia un sogno: allenare l’Italia. Luciano ha vinto all’estero con lo Zenit e ha finalmente conquistato uno scudetto. Lui è un umo che ama le sfide. Penso che sarebbe la figura perfetta per il dopo Mancini alla guida della Nazionale.

Luciano trasformerebbe subito il Centro Tecnico di Coverciano nella sua casa. Ci vivrebbe giorno e notte nel tentativo di costruite un progetto a molte facce. Che vuol dire tornare a vincere con la Nazionale maggiore ma anche ricominciare a costruire un percorso con le varie rappresentative giovanili. Potrebbe finalmente vivere nella sua Firenze e a pochi chilometri da quel suo mondo fatato sulle montagne empolesi. Meditate gente, meditate".