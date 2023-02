Tmw su Osimhen: "Sulle orme di Higuain e Immobile. Se solo non avesse saltato quelle 4 partite..."

Diciannove gol in venti partite, ventuno in venticinque se si contano anche le coppe

Diciannove gol in venti partite, ventuno in venticinque se si contano anche le coppe. Non ci sono più parole per descrivere la stagione sontuosa, strepitosa, magistrale di Victor Osimhen, protagonista anche nell'anticipo del 24° turno di Serie A che oggi pomeriggio ha visto il Napoli espugnare il Castellani di Empoli per 2-0.

Re assoluto della classifica marcatori con ben sei reti di vantaggio su Lautaro Martinez secondo e sette su Lookman terzo, il bomber nigeriano sta viaggiando al ritmo di (quasi) un gol a partita e il rammarico, considerati i suoi numeri da urlo, è sicuramente quello di essersi dovuto fermare per ben quattro giornate di campionato a causa dell'infortunio al bicipite femorale di inizio stagione.