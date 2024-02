Tmw - Una telefonata gli ha cambiato la vita: modulo e non solo, ecco chi è Calzona

"Ero fermo a un distributore di Arezzo, vicino a casa mia". Fermarsi a fare benzina può essere la svolta di una carriera?

"Ero fermo a un distributore di Arezzo, vicino a casa mia". Fermarsi a fare benzina può essere la svolta di una carriera? Dipende. Per Francesco Calzona, strano ma vero, potrebbe essere andata così. Perché nel corso di quel rifornimento - a proposito, non bisognerebbe usare il cellulare vicino al distributore - lo chiama al telefono Hamsik, per un'offerta di lavoro. "Con Marek eravamo rimasti in contatto dai tempi di Napoli, ma non avrei mai pensato che mi domandasse: ti interessa allenare la Slovacchia? Gli ho detto: finisco di far gasolio e ci penso. In realtà l'ho richiamato già dopo dieci minuti. Era una proposta alla quale non potevo dire no...".

Anche perché Francesco Calzona era sì stato il vice di Sarri, nel triennio a Napoli, poi collaboratore tecnico di Spalletti, nel 2021-22.Oppure Di Francesco, a Cagliari. Ma come è possibile fare un salto da allenatore in seconda di un club, pur interessante, a una nazionale che giocherà Euro2024? Appunto, le connessioni nel mondo del calcio sono tutto e Calzona ora lo sa benissimo. Perché, ed è incredibile, la sua carriera è sempre stata quella del vice: da Avellino a Verona, Perugia e Grosseto, Alessandria e Sorrento. Per poi fare il salto, appunto, all'Empoli.

Il modulo preferito è il 4-3-3, con un'impronta ovviamente vicina al calcio di Sarri. Ora bisognerà capire quando sarà chiamato, anche perché in questo momento Mazzarri sta dirigendo l'allenamento a Castelvolturno. Un paradosso in attesa di capire quali saranno le prossime evoluzioni.