Top10 Gare 2022 - 1° posto: La partita perfetta contro il Liverpool, il Cholito avvera il suo sogno

Al primo posto c’è la partita perfetta contro i vice campioni della massima competizione europea.

1) NAPOLI-LIVERPOOL 4-1: Gli azzurri tornano a giocare la Champions League dopo 2 anni e lo fanno dando una vera e propria lezione di calcio ai Reds. C’è solo il Napoli in campo che domina ad un ritmo vertiginoso e non lascia scampo a Klopp, sempre sconfitto a Fuorigrotta. Apre le marcature Zielinski, trasformando con freddezza un calcio di rigore dopo un fallo di mano in area di Milner. Dopo altre occasioni e un rigore parato a Osimhen, raddoppia Anguissa dopo un pregevole uno-due in area con Zielinski. Kvaratskhelia fa letteralmente ammattire Alexander-Arnold sulla fascia e regala una palla solo da spingere in rete al nuovo entrato Simeone. E’ il sogno di una vita per il Cholito, che si era fatto tatuare il simbolo della Champions sul braccio quando era ragazzino, l’emozione è troppo forte e l’argentino scoppia in lacrime. Ma le emozioni non finiscono qui, nella ripresa ancora Zielinski cala il poker prima del gol della bandiera inglese di Diaz. E’ una notte magica al Maradona, viatico per un grande Napoli in questa stagione.