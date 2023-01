Top10 Gare 2022 - 2° posto: Il Cholito fulmina i campioni d’Italia a San Siro

Al secondo posto c’è la vittoria in trasferta contro i campioni d’Italia in carica, è il quarto successo consecutivo per il Napoli contro i rossoneri a San Siro.

TuttoNapoli.net © foto di DANIELE MASCOLO Il 2022 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al quinto posto c’è la prima vittoria in un big match del campionato 22/23. Al secondo posto c’è la vittoria in trasferta contro i campioni d’Italia in carica, è il quarto successo consecutivo per il Napoli contro i rossoneri a San Siro.