Top10 Gare 2022 - 4° posto: Osimhen abbatte il muro di Mou

Il 2022 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle , emozionanti ed importanti di quest'annata ( qui la classifica completa ). Al quarto posto c’è la seconda vittoria stagionale all’Olimpico, per la prima volta in carriera Spalletti batte Mourinho.

4) ROMA-NAPOLI 0-1: Il Napoli domina, ma trova davanti a sé il solito muro difensivo eretto dal tecnico portoghese, la Roma infatti pensa esclusivamente a difendere lo 0-0. Anche l’anno scorso il Derby del Sole finì per due volte pari, l’1-1 del ritorno spezzò il sogno scudetto per gli azzurri. Ma stavolta c’è un supereroe in campo per il Napoli, l’uomo mascherato, che con un lampo squarcia il cielo di Roma. E’ Victor Osimhen, che su un lancio di prima alla cieca di Politano, brucia Smalling e da una posizione quasi impossibile fa partire una diagonale micidiale che non lascia scampo a Rui Patricio. Alla vigilia di Halloween la Roma vede le streghe, mentre il Napoli infiamma i cuori dei propri tifosi.