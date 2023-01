Top10 Gare 2022 - 5° posto: Kvara illumina l’Olimpico, l’ex Sarri perde ancora

Al quinto posto c’è la prima vittoria in un big match del campionato 22/23.

Il 2022 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle , emozionanti ed importanti di quest'annata ( qui la classifica completa ). Al quinto posto c’è la prima vittoria in un big match del campionato 22/23.

5) LAZIO-NAPOLI 1-2 (3 settembre): All’Olimpico il Napoli ripete lo stesso risultato della scorsa stagione contro l’ex Sarri. Per gli azzurri si mettono in evidenza i nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia, che segnano entrambi e permettono di ribaltare l’iniziale svantaggio. Proprio il georgiano mette in luce la sua grande classe e con una giocata personale: percussione centrale, ruleta e missile da fuori area che spacca il palo, accende gli azzurri e dà la spinta per la rimonta. E’ un Napoli che sorprende e inizia far sognare i tifosi.