Top10 Gare 2023 - 2° posto: il Cholito nel finale contro la Roma, c'è aria di Scudetto

Il 2023 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Tralasciando la stagione in corso, abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al secondo posto c’è la vittoria al Maradona contro la Roma dal sapore di scudetto.

2) NAPOLI-ROMA 2-1 (30 gennaio 2023). Dopo la Juve al Maradona arriva la Roma per un altro big match. Partita che si sembra mettersi subito in discesa grazie ad un gol pazzesco di Osimhen nel primo quarto d’ora. Ma la Roma resta lì e nella ripresa piazza la rete del pari con la bestia nera del Napoli El Shaarawy. Sembra il finale dell’anno prima, ma stavolta Spalletti ha l’asso nella manica e lo sfrutta rinunciando addirittura a Osimhen. Il tecnico azzurro fa entrare Simeone e il Cholito, come col Milan, risulta di nuovo decisivo con uno splendido sinistro che s’insacca nel sette. Il Napoli vola a +13 sull’Inter ed ipoteca lo scudetto già a gennaio.