Top10 Gare 2023 - 3° posto: tris all'Eintracht, Napoli per la prima volta ai quarti Champions

Il 2023 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Tralasciando la stagione in corso, abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al terzo posto c’è la vittoria netta contro l'Eintracht Francoforte che qualifica il Napoli ai quarti di Champions League per la prima volta nella sua storia.

3) NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE 3-0 (15 marzo). Il Napoli raggiunge un traguardo storico: per la prima volta nella sua storia è nei quarti di finale di Champions League. Dopo la vittoria dell’andata gli azzurri danno spettacolo in Europa e annichiliscono al ritorno l’Eintracht con un tris secco. Nel finale del primo tempo Politano innescato da Lobokta pennella il cross per Osimhen, che sale in cielo e di testa schiaccia in rete per il vantaggio azzurro. Nella ripresa dopo un’azione spettacolare il Napoli raddoppia ancora con Osimhen, che va in scivolata ed appoggia la palla nel sacco a porta vuota. Il tris arriva nel finale con Zielinski che si procura e trasforma un calcio di rigore. Il Napoli è un rullo compressore in Italia e in Europa.