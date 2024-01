Top10 Gare 2023 - 4° posto: Raspadori come Koulibaly, Stadium espugnato

Al quarto posto c’è la vittoria allo Stadium contro la Juventus dal sapore di Scudetto.

4) JUVENTUS-NAPOLI 0-1 (23 aprile 2023). Non è la vittoria che dà la certezza matematica dello scudetto al Napoli, ma dall’altissimo valore simbolico. 5 anni e 1 giorno dopo la presa dello Stadium con Koulibaly, gli azzurri ripetono lo stesso identico risultato. Però stavolta la vittoria non quella del sogno poi sfumato in albergo una settimana dopo a Firenze, ma quella che fa esultare un intero popolo ormai certo dello scudetto. Come nel 2018 si decide tutto negli ultimi minuti, stessa porta, sempre un cross da destra e stavolta è Raspadori a insaccare e condannare la Juve ad un’amara sconfitta.