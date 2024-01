Top10 Gare 2023 - 5° posto: un pari da Scudetto, Napoli campione d'Italia a Udine!

Al quinto posto c’è il pareggio di Udine che consegna matematicamente lo scudetto al Napoli.

Il 2023 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Tralasciando la stagione in corso, abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al quinto posto c’è il pareggio di Udine che consegna matematicamente lo scudetto al Napoli.

5) UDINESE-NAPOLI 1-1 (4 maggio). Non sarà ricordata tra le gare più belle dell’anno ma è quella che regala matematicamente lo scudetto al Napoli e per questo non poteva non entrare nella top 10. Gli azzurri avevano mancato l’appuntamento con la storia quattro giorni prima nel derby con la Salernitana, facendosi raggiungere negli ultimi minuti dal gol di Dia. Il Napoli, che aveva accusato la pressione psicologica con il grande appuntamento con la storia, si presenta a Udine per mettere la parola fine ad un campionato dominato dalla prima giornata. La squadra di Spalletti, però, si fa sorprendere dall’Udinese, che passa in vantaggio con un destro all’incrocio di Lovric. Ad inizio ripresa arriva la rete del pareggio che vale la storia. A metterla a segno non poteva che essere lui, Victor Osimhen. Il capocannoniere della Serie A di piatto destro fa esplodere i tantissimi tifosi azzurri presenti alla Dacia Arena di Udine e quelli davanti ai maxischermi in uno stracolmo Maradona. Dal gol parte il countdown per la grande festa, che si materializza al triplice fischio dell’arbitro. Festeggiano Napoli e tutti i napoletani sparsi nel mondo, una festa che durerà un mese fino alla consegna del trofeo dello Scudetto al termine di Napoli-Sampdoria del 4 giugno.