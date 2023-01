Top10 Gol - 1° posto: Osimhen zittisce l'Olimpico, il gol impossibile per la fuga

Dodici mesi intensi e ricchi di gol: come ogni anno vi proponiamo la nostra classifica delle reti più belle, questa volta del 2022

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen in Roma-Napoli 0-1 il 23 ottobre 2022

Una gara bloccata, Napoli in controllo, all'attacco, che non riesce a segnare. Ci pensa Osimhen. Riceve un lancio di Politano da centrocampo, fa a sportellate con Smalling, si procura lo spazio ma da posizione defilatissima e col destro, al volo, a sorpresa, batte il portiere della Roma per la rete da tre punti all'Olimpico. Un gol prezioso e stupendo, uno dei più belli di Osi in maglia azzurra, per mandare in frantumi il catenaccione di Mourinho.