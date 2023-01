Top10 Gol - 2° posto: piacere, Kvaradona! E il Maradona non ci crede

Dodici mesi intensi e ricchi di gol: come ogni anno vi proponiamo la nostra classifica delle reti più belle, questa volta del 2022

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvaratskhelia in Napoli-Monza 4-0 il 21 agosto 2022

Khvicha Kvaratskhelia aveva fatto innamorare i tifosi all'esordio col Verona ma la perla che lo rende già idolo del pubblico è il gol al Monza col destro con un tiro a giro preciso, quasi chirurgico, che si stampa sul palo prima di depositarsi in rete. Sarà doppietta nella ripresa ma quella perla resta, per molti, e per distacco, il suo più bel gol con la maglia del Napoli. Fino a questo momento...