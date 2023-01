Top10 Gol - 3° posto: Simeone 'silenzia' il Meazza: la girata che può valere la storia

Dodici mesi intensi e ricchi di gol: come ogni anno vi proponiamo la nostra classifica delle reti più belle, questa volta del 2022

© foto di www.imagephotoagency.it

3^ - Simeone in Milan-Napoli il 18 settembre

Scegliete voi se per l'importanza o il gesto tecnico. Il Cholito ammutolisce il Meazza proprio quando il Milan aveva pareggiato con Giroud ed era in controllo. Finisce 2-1 a San Siro e la rete decisiva - magari anche per la storia - la segna di testa Simeone che è bravo prima a recuperarla, poi a smistarla, infine a battere Maignan con una torsione capolavoro.