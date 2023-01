Top10 Gol - 5° posto: Raspadori cecchino, una perla dopo asse Zielinski-Kvara

Dodici mesi intensi e ricchi di gol: come ogni anno vi proponiamo la nostra classifica delle reti più belle, questa volta del 2022

Raspadori in Napoli-Ajax 4-2 il 12 ottobre 2022

Raspadori si è esaltato in Champions con quattro reti. Una delle più belle è quella al ritorno contro l'Ajax dopo una bell'azione partita dall'intesa tra Zielinski e Kvara e conclusa con l'ex Sassuolo che in area ha ricevuto dal georgiano e ha calciato col mancino. Tiro potente e imprendibile per il secondo show e goleada contro gli olandesi.