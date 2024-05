Tuttosport: "Juve, Dea gratias"

"Mercoledì la finale di Coppa Italia proprio contro Gasp: serve una trasfigurazione".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedica l'apertura in prima pagina alla qualificazione in Champions League della Juventus dopo la vittoria dell'Atalanta contro la Roma: "Juve, Dea gratias. Mercoledì la finale di Coppa Italia proprio contro Gasp: serve una trasfigurazione". Di spalla spazio alla vittoria in rimonta del Torino a Verona: "Toh, esiste anche un altro Toro: bello". Di lato spazio al Bologna in Champions e al mercato allenatori: "Anche il Bologna è in Champions! Conte si offre al Milan". Di seguito la prima pagina integrale