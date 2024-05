Tuttosport: "Juve, sai essere una Dea?"

"La squadra di Allegri, in crisi di gioco e risultati, sfida la sempre bella Atalanta di Gasperini".

Tuttosport, nell'edizione odierna dedica l'apertura in prima pagina alla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: "Juve, sai essere una Dea? La squadra di Allegri, in crisi di gioco e risultati, sfida la sempre bella Atalanta di Gasperini". Di spalla spazio al Torino: "Il Toro deve battere anche se stesso". Sempre di spalla il Manchester City che vince ed è a un passo dal titolo in Premier: "Haaland spietato, City è quasi fatta". Di seguito la prima pagina integrale.