Tuttosport: "Juve, tutti in Chiesa"

"Juve, tutti in Chiesa", titola in apertura nell'edizione odierna il quotidiano torinese Tuttosport, parlando dell'imminente finale di Coppa Italia

"Juve, tutti in Chiesa", titola in apertura nell'edizione odierna il quotidiano torinese Tuttosport, parlando dell'imminente finale di Coppa Italia dei bianconeri contro la squadra di Gasperini. Il sommario: "Domani la finale di Coppa Italia con l'Atalanta: Allegri e i tifosi si aggrappano all'azzurro". In taglio basso spazio al futuro di alcuni calciatori rossoneri: "Un Milan in bilico: Maignan-Theo grana rinnovo". In spalla spazio alla prima vittoria di Fabio Cannavaro sulla panchina dei friulani: "L'Udinese vince a Lecce. Corsa salveza thrilling". Di seguito la prima pagina integrale