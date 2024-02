Tv Play - Osimhen non sarà convocato per Napoli-Genoa: il motivo

C'è attesa per scoprire in che condizioni è Victor Osimhen, rientrato ieri dagli impegni in Coppa d'Africa 50 giorni dopo la sua partenza

C'è attesa per scoprire in che condizioni è Victor Osimhen, rientrato ieri dagli impegni in Coppa d'Africa 50 giorni dopo la sua partenza e oggi per la prima volta a Castel Volturno nel 2024. Walter Mazzarri ha fatto sapere che dovrà valutare, ma cominciano a piovere le prime indiscrezioni.

Ciro Troise, collega di Tv Play e Corriere del Mezzogiorno, su Twitter svela che domani non andrà neanche in panchina: "Osimhen non sarà convocato per Napoli-Genoa. Nessuno vuole prenderei rischi, s'allenerà per ritrovare la migliore condizione in vista della sfida dí mercoledì prossimo contro il Barcellona".